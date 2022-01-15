РИА Новости: два зятя Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях
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Так, пост генерального директора и председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл» покинул супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента. Его полномочия прекращены досрочно.
Также фонд сообщил, что с этой же даты досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО «Национальная компания QazaqGaz». Как пишет агентство, казахстанские СМИ называют его вторым мужем старшей дочери экс-президента, депутата парламента Дариги Назарбаевой.
13 января младшая дочь Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за моральную поддержку её отца на фоне трагических событий в республике, где прошли массовые беспорядки.