РИА Новости: два зятя Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях

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Два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Самрук-Казына».
РИА Новости: два зятя Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Так, пост генерального директора и председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл» покинул супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента. Его полномочия прекращены досрочно.

Также фонд сообщил, что с этой же даты досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО «Национальная компания QazaqGaz». Как пишет агентство, казахстанские СМИ называют его вторым мужем старшей дочери экс-президента, депутата парламента Дариги Назарбаевой.

13 января младшая дочь Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за моральную поддержку её отца на фоне трагических событий в республике, где прошли массовые беспорядки.

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