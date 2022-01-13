Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за слова поддержки в адрес её отца

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Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за моральную поддержку её отца на фоне трагических событий в республике, где прошли массовые беспорядки.
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за слова поддержки в адрес её отца
  • AP

«С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в Facebook.

Назарбаева выразила надежду на то, что «этот жестокий урок» станет последним для Казахстана.

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила дочь первого лидера республики.

Как ранее сообщил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, Назарбаев находится в Нур-Султане.

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