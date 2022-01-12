Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Назарбаев находится в столице Казахстана», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, Назарбаев находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всё ещё не обладает информацией по поводу того, известно ли российскому лидеру Владимиру Путину о судьбе первого президента Казахстана и поддерживают ли они связь.