Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане
  • AP

«Назарбаев находится в столице Казахстана», — цитирует РИА Новости посла.

По его словам, Назарбаев находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всё ещё не обладает информацией по поводу того, известно ли российскому лидеру Владимиру Путину о судьбе первого президента Казахстана и поддерживают ли они связь.

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