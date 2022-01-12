Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане
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«Назарбаев находится в столице Казахстана», — цитирует РИА Новости посла.
По его словам, Назарбаев находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всё ещё не обладает информацией по поводу того, известно ли российскому лидеру Владимиру Путину о судьбе первого президента Казахстана и поддерживают ли они связь.