Порошенко уверен, что его не задержат по прибытии на Украину из Польши
- globallookpress.com
«Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований, поэтому нечего комментировать», — сказал бывший президент на брифинге в Варшаве, его слова приводит РИА Новости.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Позднее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы бывшего главы государства.
17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.