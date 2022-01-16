Порошенко уверен, что его не задержат по прибытии на Украину из Польши

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко уверен, что 17 января, когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат.
Порошенко уверен, что его не задержат по прибытии на Украину из Польши
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«Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований, поэтому нечего комментировать», — сказал бывший президент на брифинге в Варшаве, его слова приводит РИА Новости.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Позднее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы бывшего главы государства.

17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.

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