Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке — 2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью FAZ заявил, что Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 2» посредством других государств.

«Как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран», — приводит РИА Новости заявление Витренко.

Он добавил, что Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа.

Витренко подчеркнул, что европейские компании должны самостоятельно решать, каким образом они хотят осуществлять импорт — через Украину или «Северный поток — 2».

Ранее Витренко раскритиковал решение немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ и призвал США ввести санкции против создаваемой в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позднее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.