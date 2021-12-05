Глава «Нафтогаза» назвал издевательством решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко раскритиковал решение немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ.
Глава «Нафтогаза» назвал издевательством решение ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

По словам Витренко, газопровод не должен быть сертифицирован, так как он «не соответствует стандартам ЕС».

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт», — цитирует главу «Нафтогаза» Euractiv.

Он считает, что трубопровод на всём протяжении «должен заполняться альтернативными поставщиками газа».

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позднее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко призвал США ввести санкции против создаваемой в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG.

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