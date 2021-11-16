Глава «Нафтогаза» призвал США к санкциям против «дочки» Nord Stream 2 AG
- Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление Витренко в Facebook.
«Мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора «Северного потока — 2», о создании которого заявляет «Газпром», — заявил он.
По мнению главы украинской компании, соответствующие ограничительные меры должны действовать до тех пор, пока Россия «не перестанет использовать газ как оружие» и будет действовать «по европейским правилам».
Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
Позднее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.
На фоне решения ФРГ в Европе взлетели цены на газ.