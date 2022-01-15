Порошенко запланировал на 24 января визит в Брюссель

Экс-президент Украины Пётр Порошенко планирует совершить визит в Брюссель 24 января, несмотря на предстоящее заседание суда в Киеве, где будет рассмотрено ходатайство о его аресте.

РИА Новости

«По приглашению Парламентской ассамблеи НАТО пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте политсилы. 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Позднее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы экс-главы государства. 17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.