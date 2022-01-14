Аналитик назвал элементом агрессии возможное размещение ударных систем Запада на Украине

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT поддержал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что возможное появление ударных вооружений на Украине и военных баз стран Запада на Азовском море станет ещё одной красной линией для России.
Аналитик назвал элементом агрессии возможное размещение ударных систем Запада на Украине
  • AP

«Действительно, появление военных баз и вооружения носит не представительский характер. Это не посольство, не представительство, это — военная база. Когда она создаётся, она несёт смысловую нагрузку», — сказал политолог.

Он уточнил, что военные базы — это пункты наступления.

«Создание баз, безусловно, будет нести агрессивный элемент. Для нас это будет означать дополнительное напряжение», — добавил аналитик.

Ранее Лавров заявил, что размещение на территории соседних с Россией стран, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, — «это ещё одна красная линия».

Также Лавров допустил разные ответы России в случае отказа США гарантировать нерасширение НАТО.

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