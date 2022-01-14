Госбюро расследований Украины надеется, что Порошенко самостоятельно явится в суд

Украинское Государственное бюро расследований надеется, что экс-президент Пётр Порошенко сам явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения и его не придётся задерживать, заявила советник по вопросам коммуникации ведомства Татьяна Сапьян.

«ГБР, конечно, надеется, что Пётр Порошенко — ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда», — сказала она на брифинге. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее адвокат Порошенко заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Сам Порошенко заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.