Госбюро расследований Украины надеется, что Порошенко самостоятельно явится в суд
- AP
«ГБР, конечно, надеется, что Пётр Порошенко — ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда», — сказала она на брифинге. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее адвокат Порошенко заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.
20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Сам Порошенко заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.