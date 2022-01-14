Глава МИД Лавров призвал Запад посмотреть на угрозы властей Украины по отношению к русским

Короткая ссылка
Западу следует обратить внимание на угрозы, которые власти Украины могут представлять для русского и русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров призвал Запад посмотреть на угрозы властей Украины по отношению к русским
  • Gettyimages.ru

«Россия... никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо. Я вам приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться с Украины. Это прямая угроза. А что, если он всерьёз решит накопившиеся подразделения Вооружённых сил Украины использовать, чтобы русских оттуда выгнать?» — сказал министр.

Он напомнил, что в Киеве обсуждается некий «план Б».

«Даже с хорватами господин Кулеба советовался об их опыте так называемой операции «Шторм», когда 200 тыс. сербов в итоге оказались за пределами своей родины и стали беженцами», — добавил Лавров.

Он предложил западным коллегам посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы «во главе с президентом» в отношении русских и русскоязычных.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий, в том числе с помощью законов о коренных народах и о языке.

В частности, Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», в перечень которого не были включены русские.

Украинский лидер также заявлял, что люди, считающие себя русскими, совершают большую ошибку, оставаясь жить в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить