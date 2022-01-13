Политолог Суздальцев прокомментировал ситуацию с хлебом на Украине

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление главы ассоциации «Укрхлебпром» Александра Васильченко о том, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».

«Это очень сильное выражение. Украина с октября начала активно вывозить хлеб на мировые рынки, продавать зерно пшеницы хорошего качества на крупнозерновом мировом рынке, и сказать, что там вывезли весь хлеб и остатки его дорожают до невозможности, нельзя», — отметил Суздальцев.

По его словам, проблемы заключаются в «общей ценовой парадигме».

Эксперт добавил, что в стране действительно «всё очень дорожает», но Киев объясняет такую ситуацию в пропагандистском ключе, связывая её с ростом цен на газ.

Ранее глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».

По его словам, несмотря на принятое правительством постановление о предоставлении хлебной отрасли газа по льготным ценам, хлебозаводы за две недели действия документа так и не получили льготного газа, из-за чего многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день, что может обернуться большими проблемами с наличием хлеба на полках украинских магазинов.