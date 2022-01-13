Два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти

Короткая ссылка
Бывшие заместители главы КНБ Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в госизмене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.
Два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения «А» А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана проводит дополнительные досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене 8 января.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить