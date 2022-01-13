Два бывших замглавы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в насильственном захвате власти

Бывшие заместители главы КНБ Казахстана Карима Масимова, задержанного ранее по подозрению в госизмене, подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения «А» А.Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана проводит дополнительные досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене 8 января.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике.