Грушко: НАТО должно прекратить военное содействие Украине для деэскалации
- Gettyimages.ru
«Для того чтобы содействовать такой деэскалации... страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине», — сказал он.
В том числе речь идёт о поставках вооружений на Украину, направлении туда инструкторов, офицеров и солдат, заявил Грушко. Он уточнил, что это предусмотрено положениями Минских соглашений.
Также Грушко заявил, что необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений.
Замглавы МИД России назвал разговором по душам заседание Совета Россия — НАТО, прошедшее в Брюсселе 12 января.
Также Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.
По его словам, НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.