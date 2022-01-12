Грушко: НАТО должно прекратить военное содействие Украине для деэскалации

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе пресс-конференции заявил о необходимости прекращения со стороны НАТО военного содействия Украине для деэскалации ситуации в этой стране.
Грушко: НАТО должно прекратить военное содействие Украине для деэскалации
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«Для того чтобы содействовать такой деэскалации... страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине», — сказал он.

В том числе речь идёт о поставках вооружений на Украину, направлении туда инструкторов, офицеров и солдат, заявил Грушко. Он уточнил, что это предусмотрено положениями Минских соглашений.

Также Грушко заявил, что необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений.

Замглавы МИД России назвал разговором по душам заседание Совета Россия — НАТО, прошедшее в Брюсселе 12 января.

Также Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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