Грушко заявил об отсутствии объединяющей повестки дня у России и НАТО

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.

По его словам, в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между Россией и альянсом в зонах общих интересов.

«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще», — сказал он в ходе пресс-конференции.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

12 января в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО, которое было посвящено российским инициативам по гарантиям безопасности.