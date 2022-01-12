Грушко заявил об отсутствии объединяющей повестки дня у России и НАТО
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По его словам, в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между Россией и альянсом в зонах общих интересов.
«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще», — сказал он в ходе пресс-конференции.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.
12 января в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО, которое было посвящено российским инициативам по гарантиям безопасности.