Грушко заявил об отсутствии объединяющей повестки дня у России и НАТО

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.
Грушко заявил об отсутствии объединяющей повестки дня у России и НАТО
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По его словам, в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между Россией и альянсом в зонах общих интересов.

«На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще», — сказал он в ходе пресс-конференции. 

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

12 января в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО, которое было посвящено российским инициативам по гарантиям безопасности.

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