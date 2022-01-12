Грушко: НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что альянс выделяет колоссальные ресурсы для сдерживания Москвы.
Грушко: НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России
  • AP

«Во главу угла натовской политики и военного строительства ставятся задачи сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается, что это главное предназначение альянса. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах», — заявил Грушко.

RT ведёт трансляцию его выступления.

Ранее в Минобороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив Москвы по деэскалации создаёт предпосылки для конфликтов.

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