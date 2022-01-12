Грушко: НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России
- AP
«Во главу угла натовской политики и военного строительства ставятся задачи сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается, что это главное предназначение альянса. И сам по себе этот факт разрушающе действует на любые попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах», — заявил Грушко.
RT ведёт трансляцию его выступления.
Ранее в Минобороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив Москвы по деэскалации создаёт предпосылки для конфликтов.