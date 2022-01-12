Замглавы МИД Грушко назвал разговором по душам встречу России и НАТО

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Замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции назвал разговором по душам заседание Совета Россия — НАТО, прошедшее в Брюсселе 12 января.
Замглавы МИД Грушко назвал разговором по душам встречу России и НАТО
  • Gettyimages.ru

По его мнению, данная встреча была «абсолютно нужна». Он отметил, что «произошла некая встряска».

Грушко считает, что в случае отсутствия встречи России и НАТО не удалось бы «в полный рост поставить» обсуждаемые вопросы безопасности.

Замминистра добавил, что не помнит «такой прямоты и остроты» в обсуждениях с НАТО.

«Это был разговор по душам», — сказал он.

Также Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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