Замглавы МИД Грушко назвал разговором по душам встречу России и НАТО
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По его мнению, данная встреча была «абсолютно нужна». Он отметил, что «произошла некая встряска».
Грушко считает, что в случае отсутствия встречи России и НАТО не удалось бы «в полный рост поставить» обсуждаемые вопросы безопасности.
Замминистра добавил, что не помнит «такой прямоты и остроты» в обсуждениях с НАТО.
«Это был разговор по душам», — сказал он.
Также Грушко заявил об отсутствии в настоящее время объединяющей позитивной повестки дня у Москвы и Североатлантического альянса.
По его словам, НАТО выделяет колоссальные ресурсы под задачи сдерживания России.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.