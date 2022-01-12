В Кремле заявили, что решение по миротворцам в Казахстане принимает ОДКБ
- AP
«Это решает ОДКБ», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Россия в последнюю очередь выводит свой контингент из Казахстана.
Говоря о продолжительности вывода сил ОДКБ, он отметил, что миссия не была развёрнута за один день.
«Она тоже развёртывалась в течение определённого количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к России», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее сообщалось, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов на территории республики.
Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов отметил, что порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определён после официального обращения этой страны.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.