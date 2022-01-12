В Кремле заявили, что решение по миротворцам в Казахстане принимает ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о пребывании миротворцев в Казахстане, отметил, что это вопрос не к России, всё координируется ОДКБ.

«Это решает ОДКБ», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Россия в последнюю очередь выводит свой контингент из Казахстана.

Говоря о продолжительности вывода сил ОДКБ, он отметил, что миссия не была развёрнута за один день.

«Она тоже развёртывалась в течение определённого количества дней. Но в данном случае это всё координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к России», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов на территории республики.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов отметил, что порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определён после официального обращения этой страны.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.