В ОДКБ заявили, что порядок вывода миротворцев определят после обращения Казахстана

Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определён после официального обращения этой страны.

«Обращения от казахстанской стороны в секретариат ОДКБ пока не поступало, но мы знаем о соответствующем заявлении президента Казахстана», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он отметил, что результаты проведения миротворческой операции будут рассмотрены на внеочередном заседании совета министров обороны ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость присутствия сил ОДКБ в Казахстане полностью находится в сфере ведения этой страны.