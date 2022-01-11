В ОДКБ заявили, что порядок вывода миротворцев определят после обращения Казахстана

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Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определён после официального обращения этой страны.
В ОДКБ заявили, что порядок вывода миротворцев определят после обращения Казахстана
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Обращения от казахстанской стороны в секретариат ОДКБ пока не поступало, но мы знаем о соответствующем заявлении президента Казахстана», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он отметил, что результаты проведения миротворческой операции будут рассмотрены на внеочередном заседании совета министров обороны ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость присутствия сил ОДКБ в Казахстане полностью находится в сфере ведения этой страны.

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