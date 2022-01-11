Миротворцы ОДКБ разрабатывают план передачи охраняемых объектов в Казахстане

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Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов на территории республики. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Миротворцы ОДКБ разрабатывают план передачи охраняемых объектов в Казахстане
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», — сказал он на брифинге.

Сердюков добавил, что после выполнения задач миротворческий контингент вернётся в пункты постоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

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