Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане
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Об этом рассказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли ещё пять социально значимых объектов под охрану», — заявил Сердюков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.