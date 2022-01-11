Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане

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Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане взяли под охрану пять социально значимых объектов за сутки.
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом рассказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли ещё пять социально значимых объектов под охрану», — заявил Сердюков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

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