Франция приняла к сведению заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

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Франция приняла к сведению заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ из республики в ближайшие дни.
Франция приняла к сведению заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Приняли к сведению заявление президента Казахстана… по поводу вывода сил быстрого реагирования ОДКБ, дислоцированных на территории Казахстана. Франция и её европейские партнёры привержены суверенитету Казахстана, который должен полностью соблюдаться», — приводит РИА Новости заявление представителя французского МИД.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость присутствия сил ОДКБ в Казахстане полностью находится в сфере ведения этой страны.

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