В ДНР сообщили об отправке первой партии колбасных изделий на экспорт в Россию

Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило, что первую партию колбасной продукции ДНР направили на экспорт в Россию.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», — заявили в ведомстве.

На предприятии рассказали, что экспортировали в Россию 1,5 т сыровяленых колбасных изделий.

Партию направили для продажи в Ростовскую область.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, Путин поручил допустить реализацию товаров из ДНР и ЛНР на равных условиях с российскими.