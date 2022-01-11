В ДНР сообщили об отправке первой партии колбасных изделий на экспорт в Россию
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба министерства.
«Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», — заявили в ведомстве.
На предприятии рассказали, что экспортировали в Россию 1,5 т сыровяленых колбасных изделий.
Партию направили для продажи в Ростовскую область.
В ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
В частности, Путин поручил допустить реализацию товаров из ДНР и ЛНР на равных условиях с российскими.