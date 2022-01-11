Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели патрулирование границ
- РИА Новости
«Белорусские и российские лётчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — говорится в сообщении.
Также белорусское оборонное ведомство опубликовало кадры патрулирования.
5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении первого в 2022 году патрулирования воздушных границ Союзного государства авиацией России и Белоруссии.
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о намерении России и Белоруссии развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада.