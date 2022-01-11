Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели патрулирование границ

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Истребители Су-30СМ России и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства. Об этом сообщило белорусское Минобороны в своём Telegram-канале.
Истребители Су-30СМ Белоруссии и России провели патрулирование границ
  • РИА Новости

«Белорусские и российские лётчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — говорится в сообщении.

Также белорусское оборонное ведомство опубликовало кадры патрулирования.

5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении первого в 2022 году патрулирования воздушных границ Союзного государства авиацией России и Белоруссии.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о намерении России и Белоруссии развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада.

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