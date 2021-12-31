Лавров заявил о намерении Москвы и Минска развивать военное сотрудничество из-за Запада

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о намерении России и Белоруссии развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада.

По словам министра, работа белорусских и российских внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования всех вопросов политико-дипломатическим путём.

«Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения программа (согласованных действий во внешней политике. — RT) содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», — сказал он в интервью ТАСС.

Лавров подчеркнул, что важным подспорьем в соответствующей работе двух стран станет обновлённая Военная доктрина Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне манёвров НАТО в Прибалтике и на Украине отметил, что у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки развязать конфликт.

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