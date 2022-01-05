В Минске заявили о первом в 2022 году патрулировании воздушных границ Союзного государства
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«Белорусские и российские лётчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Лётчики находились в воздухе 120 минут и преодолели более 1150 километров.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о намерении России и Белоруссии развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада.