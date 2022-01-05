В Минске заявили о первом в 2022 году патрулировании воздушных границ Союзного государства

Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении первого в 2022 году патрулирования воздушных границ Союзного государства авиацией России и Белоруссии.

«Белорусские и российские лётчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Лётчики находились в воздухе 120 минут и преодолели более 1150 километров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о намерении России и Белоруссии развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада.