Сенатор Цеков призвал Киев выполнять Минские соглашения для решения конфликта в Донбассе

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.
Сенатор Цеков призвал Киев выполнять Минские соглашения для решения конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Эти заявления свидетельствуют о том, что он выполнять договорённости не собирается. Что значит «пора»? Пускай выполнят то, о чём договорились по Минским соглашениям. Ни один пункт из тех договорённостей, в принципе, не выполнен», — подчеркнул парламентарий.

По словам сенатора, украинскому лидеру стоит меньше говорить, а больше делать.

Он также заявил, что руководству страны необходимо предпринять какие-то действия, которые будут свидетельствовать о том, что Украина собирается выполнять Минские соглашения.

«Тогда можно сказать, что процесс пошёл», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.

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