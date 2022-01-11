Токаев поручил укрепить Нацгвардию Казахстана и повысить уровень её боеготовности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить численность подразделений Нацгвардии страны и повысить уровень её боеготовности.

«Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию, предстоит сформировать её новые подразделения в регионах и усилить действующие», — приводит слова Токаева РИА Новости.

Он также отметил необходимость разрешить вопросы транспортного и материально-технического обеспечения Нацгвардии.

Ранее Токаев сказал, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.

Он также заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане и отметил, что над подготовкой попытки захвата власти в стране работали профессионалы.