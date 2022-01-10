Токаев заявил об участии боевиков с Ближнего Востока в беспорядках в Казахстане
- © Abduaziz Madyarov
- AFP
«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака», — заявил Токаев.
По его словам, беспорядки в стране — это «хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан».
Президент добавил, что боевики с Ближнего Востока также принимали участие в беспорядках в Казахстане.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.
В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии. Ещё 17 силовиков погибли.
Казахстанский политолог Марат Шибутов в стриме RT «Летучка» рассказал об обстановке в республике. По его словам, «более-менее нормальная жизнь уже возвращается».