Токаев заявил об участии боевиков с Ближнего Востока в беспорядках в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что в беспорядках в стране участвовали боевики, в том числе из Афганистана и с Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака», — заявил Токаев.

По его словам, беспорядки в стране — это «хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан».

Президент добавил, что боевики с Ближнего Востока также принимали участие в беспорядках в Казахстане.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии. Ещё 17 силовиков погибли.

Казахстанский политолог Марат Шибутов в стриме RT «Летучка» рассказал об обстановке в республике. По его словам, «более-менее нормальная жизнь уже возвращается».