Песков высказался о роли социальных сетей в событиях в Казахстане

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о роли социальных сетей в беспорядках в Казахстане.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз своё очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

Также Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.