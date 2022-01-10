Песков высказался о роли социальных сетей в событиях в Казахстане

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о роли социальных сетей в беспорядках в Казахстане.
Песков высказался о роли социальных сетей в событиях в Казахстане
  • © AP Photo/Yan Blagov

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз своё очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

Также Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.

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