Песков: возможность постоянного размещения миротворцев в Байконуре не обсуждается
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«Нет, об этом сейчас речи не идёт», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в Байконуре.
Ранее была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконура, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.
Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.
Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам.