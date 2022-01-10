Песков: возможность постоянного размещения миротворцев в Байконуре не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности постоянного размещения миротворцев в казахстанском Байконуре не поднимался.

«Нет, об этом сейчас речи не идёт», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в Байконуре.

Ранее была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконура, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.

Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам.