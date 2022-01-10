Путин: миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан на ограниченный период

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности направлены в Казахстан на ограниченный по времени период.

«В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период», — сказал Путин в ходе видеоконференции ОДКБ.

Он уточнил, что миротворцы направлены на такой период, на какой сочтёт необходимым президент Казахстана.

При этом российский президент отметил, что после выполнения задач «весь контингент, безусловно, будет выведен с территории Казахстана».

Также Путин заявил, что ОДКБ поставила преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом ОДКБ.

Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.