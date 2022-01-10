Путин: ОДКБ поставила преграду террористам и уголовникам в Казахстане
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- AP
Он отметил, что все решения по линии ОДКБ после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева удалось принять быстро и слаженно.
«Можно сказать, что за считаные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам», — сказал Путин.
Ранее президент России подчеркнул, что ОДКБ показала свой потенциал и способность действовать оперативно.
Он отметил, что развёртывание миротворческого контингента удалось осуществить в короткие сроки.