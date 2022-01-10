Путин: ОДКБ поставила преграду террористам и уголовникам в Казахстане

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ОДКБ поставила преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам в Казахстане, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: ОДКБ поставила преграду террористам и уголовникам в Казахстане
  • © Russian Defense Ministry Press Service
  • AP

Он отметил, что все решения по линии ОДКБ после обращения  президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева удалось принять быстро и слаженно.

«Можно сказать, что за считаные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам», — сказал Путин.

Ранее президент России подчеркнул, что ОДКБ показала свой потенциал и способность действовать оперативно.

Он отметил, что развёртывание миротворческого контингента удалось осуществить в короткие сроки.

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