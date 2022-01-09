В Алма-Ате наблюдаются вспышки сопротивления
«Боевики оказывают вооружённое сопротивление до сих пор», — приводит РИА Новости слова Бабакумарова.
Он также отметил, что при этом наблюдается некоторая стабилизация вспышек.
Ранее в МИД России заявили, что обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему после массовых беспорядков, которые прошли в стране 5 и 6 января. Подробнее — в материале RT.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о сохранении очагов террористических атак в республике.