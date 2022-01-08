Захарова: ОБСЕ не оказала помощи подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам
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Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она напомнила о нападении на офис казахстанского филиала телерадиокомпании «Мир» и на другие СМИ в Алма-Ате.
«И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи», — отметила Захарова.
По её словам, «никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм».
Ранее телеканал «Хабар 24» заявил, что протестующие во время беспорядков в Алма-Ате разгромили и разграбили офисы пяти телеканалов.
Также сообщалось, что протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24» и подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».