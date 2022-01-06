«Хабар 24» сообщил о разгроме протестующими в Алма-Ате офисов пяти телеканалов

Телеканал «Хабар 24» заявил, что протестующие во время беспорядков в Алма-Ате разгромили и разграбили офисы пяти телеканалов.

«Мародёры напали на офисы пяти телеканалов в Алма-Аты. В списке пострадавших объектов — здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК, — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что во время нападения пострадал один сотрудник телеканала «Казахстан».

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24» и подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».

До этого демонстранты, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.