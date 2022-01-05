Протестующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан в Алма-Ате

Протестующие, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.

Об этом сообщает само агентство в своём Telegram.

«Корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие в Алматы, которые захватили офисы на площади Республики... Позже корреспонденту удалось выбраться из захваченного здания», — говорится в заявлении.

Уточняется, что помещения редакций разгромлены.

Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание.