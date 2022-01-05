Протестующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан в Алма-Ате
- © AP Photo/Yan Blagov
Об этом сообщает само агентство в своём Telegram.
«Корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие в Алматы, которые захватили офисы на площади Республики... Позже корреспонденту удалось выбраться из захваченного здания», — говорится в заявлении.
Уточняется, что помещения редакций разгромлены.
Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание.