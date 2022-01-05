Протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24»

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Протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24».
Протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24»
  • ©Stringer/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что демонстранты уничтожили оборудование телеканала.

«В Алма-Ате разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники терадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.

Также поступала информация, что  сайты ряда казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. Позднее появились данные, что на всей территории Казахстана отключён интернет.

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