Сайты казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа
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Отмечается, что, в частности, нет доступа или он затруднён на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz.
Также недоступна страница Sputnik Казахстан.
Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.
Также сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, а в Управлении здравоохранения города отметили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.