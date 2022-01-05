Сайты казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа

Сайты ряда казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

Отмечается, что, в частности, нет доступа или он затруднён на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz.

Также недоступна страница Sputnik Казахстан.

Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, а в Управлении здравоохранения города отметили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.