СМИ сообщают об отключении интернета по всему Казахстану

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса NetBlocks сообщает об отключении интернета по всему Казахстану.

«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений», — говорится в сообщении мониторингового ресурса в Twitter.

Ранее сообщалось, что сайты ряда казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

Комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.