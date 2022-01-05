СМИ сообщают об отключении интернета по всему Казахстану
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«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений», — говорится в сообщении мониторингового ресурса в Twitter.
Ранее сообщалось, что сайты ряда казахстанских СМИ стали временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.
Комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.