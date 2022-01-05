Участники протеста в Алма-Ате подожгли здание отделения телеканала «Казахстан»

В Алма-Ате протестующие подожгли здание филиала государственного телеканала «Казахстан», сообщает «Мир 24».

Об этом телеканал сообщает в своём Telegram.

«Протестующие подожгли здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан» в Алма-Ате», — говорится в заявлении.

Ранее протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24».

А до этого демонстранты, захватившие офисы на площади Республики в Алма-Ате, около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.