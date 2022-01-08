В Казахстане начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа. Об этом сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции республики.

«АЗРК начало расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа», — говорится в сообщении на сайте агентства.

В частности, отмечается, что расследование ведётся против 85 реализаторов сжиженного газа в Мангистауской области.

«Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)», — подчёркивается в сообщении.

5 января стало известно, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.

Правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана заявило, что в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа зафиксировали признаки ценового сговора.

Также в Казахстане начали расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа.