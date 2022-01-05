В Казахстане на фоне роста цен на газ задержали главу газоперерабатывающего завода

Директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ. Об этом информирует Sputnik Казахстан.

«Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод Накбергена Тулепова», — говорится в сообщении агентства в Telegram.

Ранее стало известно, что в разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.

Он также заявил, что особая вина за возникновение протестной ситуации в стране лежит на правительстве.