В Казахстане на фоне роста цен на газ задержали главу газоперерабатывающего завода
«Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод Накбергена Тулепова», — говорится в сообщении агентства в Telegram.
Ранее стало известно, что в разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области.
Он также заявил, что особая вина за возникновение протестной ситуации в стране лежит на правительстве.