В Казахстане выявили признаки ценового сговора на рынке сжиженного газа
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Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.
«В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора», — пишет агентство.
5 января сообщалось, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.
6 января стало известно, что правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.