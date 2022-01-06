В Казахстане выявили признаки ценового сговора на рынке сжиженного газа

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В Казахстане в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа зафиксировали признаки ценового сговора.
В Казахстане выявили признаки ценового сговора на рынке сжиженного газа
  • Legion-Media

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

«В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора», — пишет агентство.

5 января сообщалось, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.

6 января стало известно, что правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.

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