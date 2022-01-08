Антонов заявил, что беспорядки в Казахстане спровоцированы извне
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«Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — цитирует Антонова журнал Newsweek.
Ранее президент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.