Антонов заявил, что беспорядки в Казахстане спровоцированы извне

Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне. Об этом заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — цитирует Антонова журнал Newsweek.

Ранее президент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.