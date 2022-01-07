Путин провёл ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане
- AP
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
По его словам, состоялись разговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Кроме того, Песков уточнил, что российский лидер «неоднократно говорил по телефону» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Песков отметил, что стороны обсудили обстановку в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана.
Ранее Песков не исключил возможность телефонных переговоров президентов России и Франции в ближайшие дни.