Путин провёл ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане

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Российский президент Владимир Путин провёл ряд телефонных переговоров с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Путин провёл ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане
  • AP

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости

По его словам, состоялись разговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, Песков уточнил, что российский лидер «неоднократно говорил по телефону» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Песков отметил, что стороны обсудили обстановку в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана.

Ранее Песков не исключил возможность телефонных переговоров президентов России и Франции в ближайшие дни.

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