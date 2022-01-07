Песков не исключил возможность телефонных переговоров Путина и Макрона в ближайшие дни
- Legion-Media
Песков прокомментировал заявление французского лидера о его планах провести переговоры с российским коллегой в ближайшие дни.
По словам представителя Кремля, «пока точного времени нет». При этом он отметил, что контакты между лидерами двух стран «могут согласовываться весьма оперативно».
«Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни такой контакт может состояться», — сказал Песков.
Ранее Макрон на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что планирует провести в ближайшее время телефонные переговоры с Путиным.