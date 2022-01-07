Песков не исключил возможность телефонных переговоров Путина и Макрона в ближайшие дни

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ближайшие дни. Об этом сообщил Интерфакс.
Песков не исключил возможность телефонных переговоров Путина и Макрона в ближайшие дни
  • Legion-Media

Песков прокомментировал заявление французского лидера о его планах провести переговоры с российским коллегой в ближайшие дни.

По словам представителя Кремля, «пока точного времени нет». При этом он отметил, что контакты между лидерами двух стран «могут согласовываться весьма оперативно».

«Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни такой контакт может состояться», — сказал Песков.

Ранее Макрон на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что планирует провести в ближайшее время телефонные переговоры с Путиным.

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