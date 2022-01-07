Макрон заявил о планах провести в ближайшее время телефонные переговоры с Путиным
- Legion-Media
«Я провёл два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут ещё в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Макрона.
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.
Он также отметил необходимость тесной координации взаимодействия между европейскими странами в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.