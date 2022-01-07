Макрон заявил о планах провести в ближайшее время телефонные переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни вновь планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я провёл два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут ещё в ближайшие дни», — цитирует РИА Новости Макрона.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.

Он также отметил необходимость тесной координации взаимодействия между европейскими странами в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.