МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией для укрепления стабильности в Европе

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе.
МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией для укрепления стабильности в Европе
  • ©Мerethe Svarstad Eeg / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе», — отметил он.

Жан-Ив Ле Дриан также заявил о необходимости тесной координации взаимодействия между европейскими странами в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.

Ранее стало известно, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретится 6 января в Москве с политическими советниками из Германии и Франции.

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