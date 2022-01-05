МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией для укрепления стабильности в Европе
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Об этом говорится в заявлении на сайте французского внешнеполитического ведомства.
«Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе», — отметил он.
Жан-Ив Ле Дриан также заявил о необходимости тесной координации взаимодействия между европейскими странами в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.
Ранее стало известно, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретится 6 января в Москве с политическими советниками из Германии и Франции.