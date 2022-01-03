ТАСС: Козак встретится 6 января с политсоветниками из Германии и Франции

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак встретится 6 января в Москве с политическими советниками из Германии и Франции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента.

«Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак 6 января 2022 года в Москве проведёт переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча пройдёт по приглашению российской стороны.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плётнер проведёт на этой неделе встречу с российским и французским коллегами.